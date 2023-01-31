Виплати під час війни: яку допомогу на дітей можуть отримати батьки у 2023 році

Після повномасштабної агресії росії кожна українська дитина потребує більше підтримки, ніж раніше.

Попри воєнний стан в крані уряд у 2023 році продовжує надавати матеріальну допомогу для дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, багатодітних сімей, одиноких матерів і родин із новонародженими дітьми.

Соціальну допомогу від держави можуть отримати батьки, опікуни, піклувальники та й самі діти.

Chas News озповідає про розмір таких виплат у 2023 році.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Декретні виплати нараховуються жінкам (навіть неповнолітнім), які не застраховані у державній системі соціального страхування.

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами:

загальний — 100% середньомісячного доходу жінки з розрахунку на місяць;

мінімальний розмір — 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць.

Розмір декретних жінки, яка офіційно працює, залежить від її заробітку за останні 12 календарних місяців роботи перед декретною відпусткою. Для безробітної допомогу визначатимуть на основі допомоги по безробіттю.

Допомога при народженні дитини

Оформити допомогу можна протягом 12 місяців з дня народження дитини, протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення.

Розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх (попри кількість дітей, які виховуються в сім’ї) — 41 280 грн.

Виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців — по 860 грн щомісяця.

Усі деталі можна дізнатися за посиланням.

Бейбі-бокс: як отримати «пакунок малюка» або грошову компенсацію за нього

У 2023 році в Україні продовжує діяти урядова програма «пакунок малюка» — одноразова допомога при народженні дитини. Її можна отримати як у натуральній, так і грошовій формі.

Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» видається закладом охорони здоров’я при народженні дитини.

Грошова компенсація розміром 6300 грн призначається у разі звернення батьків не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Усі деталі читайте тут.

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини відсутній запис про батька (матір).

Для отримання такої допомоги потрібно звернутись до органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг із необхідними документами. В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.

Розмір допомоги одиноким матерям у 2023 році складає: для дитини до 6 років — 2272 грн/міс., для дитини від 6 до 18 років — 2833 грн/міс., для дітей від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) 2684 грн/міс.

Допомога на дітей з багатодітної сім’ї

За законом України, коли у подружжя понад троє дітей, то їм надають статус багатодітної сім’ї.

Розмір допомоги багатодітним становив 2 100 грн. Ця допомога призначається на третю і кожну наступну дитину. Виплачується допомога щомісяця до моменту, коли дитина досягне 6 років.

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, виплата здійснюється на кожну дитину.

Щоб оформити допомогу, одному з батьків необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг.

Допомога дітям, які втратили батьків під час війни

Станом на 1 листопада 2022 року, в Україні від початку повномасштабного вторгнення без батьківського піклування залишили 5055 дітей.

З них 1005 втратили обох батьків через війну.

На кожну сироту або дитину, яка позбавлена батьківського піклування, держава виплачує:

2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (для дітей до шести років — 5503 грн/міс ; для дітей 6–18 років — 6860 грн/міс );

; для дітей 6–18 років — ); 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини з інвалідністю відповідного віку (діти до шести років — 7704 грн/міс; для дітей 6–18 років — 9604 грн/міс).

Виплати на дитину з інвалідністю

Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю держава надає соціальну допомогу, а людям, які піклуються про них, — надбавку на догляд.

Право на допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства І, П, ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Державну соціальну допомогу призначають у таких розмірах:

особам з інвалідністю з дитинства І групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2023 — 2093 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2023 — 1674,40 грн;

особам з інвалідністю ІІІ групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2023 — 1255,80 грн;

дітям з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2023 — 1674,40 грн.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

На таку допомогу має право один з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікун, піклувальник, який доглядає за дитиною, у якої діагностовано:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжку травму, є потреба у трансплантації органа або паліативній допомозі.

Важливо! Допомогу можуть оформити сім’ї, які не отримують допомогу по інвалідності дитини.

Допомога призначається з дня звернення за її призначенням на кожну хвору дитину в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку та виплачується 6 місяців:

на дітей віком до 6 років — з 01.12.2022 — 4544 грн.

на дітей віком від 6 до 18 років — з 01.12.2022 — 5666 грн.

Гарантований розмір аліментів 2023

Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то тоді призначається соціальна допомога на таких дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу. Дохід береться з попередні 6 місяців.

Суми державних аліментів становлять:

Мінімальний розмір допомоги для дітей, батько яких не платить аліментів

Вік дитини

Розмір допомоги: до 6 років — 1136 грн, від 6 до 18 років — 1416,50 грн.

Більш детально про мінімальний розмір аліментів та як вони визначаються читайте тут.