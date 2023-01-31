Ворог обороняється на Куп’янському та Запорізькому напрямках — Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб інформує, що ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи втрат. На Куп’янському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Клюси, Містки, Гута-Студенецька, Леонівка Чернігівської області; Сопич, Волфине Сумської області та Леміщине Харківської області.

На Слобожанському напрямку в результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріл позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку ударів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під обстріли потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстріляли райони 17 населених пунктів, таких як: Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та місто Херсон.

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Тим часом українська авіація завдала 11 ударів по окупантах за добу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

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