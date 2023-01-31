На екранах у лютому. Продовження пригод Людини-Мурахи і Ґрінт в трилері Ш’ямалана

Chas News зробив добірку кінопрем’єр лютого 2023 року, на які варто звернути увагу.

«Стукіт у двері» (Knock at the Cabin)

Дата виходу: 3 лютого 2023 року

3 лютого 2023 року Жанр: горор, трилер

горор, трилер Режисер: М. Найт Ш’ямалан

М. Найт Ш’ямалан У головних ролях: Дейв Батиста, Руперт Ґрінт, Джонатан Ґрофф

Сімейний вікенд на природі переривають лячні незнайомці. Вони погрожують родині та намагаються переконати в наближенні кінця світу. Незнайомці стверджують, що єдиний спосіб зупинити апокаліпсис — принести в жертву одного з членів сім’ї.

Новий апокаліптичний горор від Ш’ямалана. Стрічка обіцяє камерну атмосферу, сповнену напруженості та саспенсу. Головним героя доведеться робити вибір між життям одного з членів їх родини чи можливим кінцем світу.

Головні ролі виконують Джонатан Ґрофф (відомий за участю в серіалі «Мисливець за розумом»), Дейв Батиста (одна з найяскравіших ролей в комедійному детективі «Ножі наголо: Скляна цибуля»), а також зірка фільмів про Гаррі Поттера — Руперт Ґрінт (втіливший на екрані персонажа Рона Візлі). Це не перше спільна робота Ґрінт і Ш’ямалана: до цього актор виконав одну з основних ролей в серіалі «Дім з прислугою».

«Мистецтво обману» (Sharper)

Дата виходу: 10 лютого 2023 року

10 лютого 2023 року Жанр: психологічний трилер

психологічний трилер Режисер: Бенджамін Карон

Бенджамін Карон У головних ролях: Себастіан Стен, Джуліанн Мур, Джон Літгоу

Головний герой — Макс, відторгнутий своєю заможною сім’єю, пов’язує свій життєвий шлях з криміналом. Шахрайськими схемами він виманює статки у багатіїв, що, звісно, впливає і на репутацію його рідних.

За словами режисера стрічки, Бенджаміна Карона, сюжет натхненний багатьма відомими детективними драмами та трилерами — «Драйв», «Звичайні підозрювані», «Колір грошей». Тож глядача очікує напружена історія з вірогідними плот-твістами. Фільм пронизаний нео-нуарною атмосферою та занурює глядачів в світ жадібності, брехні та лицемірства — все це в коштовних декораціях відчуженого Нью-Йорку.

«До тебе чи до мене» (Your Place or Mine)

Дата виходу: 10 лютого 2023 року

10 лютого 2023 року Жанр: романтична комедія

романтична комедія Режисер: Алін Брош МакКенна

Алін Брош МакКенна У головних ролях: Різ Візерспун, Ештон Кутчер

Найкращі друзі, Деббі та Пітер, міняються своїм житлом на тиждень. Проста, на перший погляд, зміна інтер’єру докорінно змінює їхні життя.

Куди ж без романтичних комедій. Нова стрічка виходить на платформі Netflix та розповідає історію відносин між двома давніми друзями. Несподіваний зміна обстановки в їхньому повсякденні здатна пробудити дещо сильніші, романтичні почуття один до одного. Режисерка стрічки — Алін Брош МакКенна, відома роботою над сценаріями до «Диявол носить Прада», «27 весіль» та «Круелла».

«Людина-мураха та Оса: Квантоманія» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)

Дата виходу: 16 лютого 2023 року

16 лютого 2023 року Жанр: наукова фантастика, супергероїка

наукова фантастика, супергероїка Режисер: Пейтон Рід

Пейтон Рід У головних ролях: Пол Радд, Мішель Пфайффер, Кетрін Ньютон

Продовження пригод месника Людини-Мурахи. Цього разу герой опиняється в Квантовому вимірі, в якому зіткнеться з новими викликами та злодіями всесвіту Marvel.

Нова масштабна глава зосередиться на протистоянні героїв коміксному лиходію Канґу Завойовнику. Це антагоніст, що подорожує в часі та керує таймлайнами, змінюючи реальність. Науково-фантастичний екшн має розпочати п’яту фазу в кіновсесвіті Marvel. Нас очікують захопливі баталії та розширення супергеройської міфології.

«У нас є привид» (We Have a Ghost)

Дата виходу: 24 лютого 2023 року

24 лютого 2023 року Жанр: жахи, комедія

жахи, комедія Режисер: Крістофер Лендон

Крістофер Лендон У головних ролях: Девід Гарбор, Ентоні Макі, Дженніфер Кулідж

Родина переїжджає в новий дім і досить швидко виявляє, що в будинку живе привид. Однак примара зовсім не лякає нових мешканців, навпаки, допомагає їм здобути інтернет-популярність. Головні герої починають вивчати загадкову історію духа, що приховує велику кількість страшних подробиць.

Постановник стрічки — Крістофер Лендон, відомий горор-дилогією «Щасливого дня смерті» та комедійним слешером «Химери». Отже, публіку очікує майстерне поєднання жахів та комедії.

Одну з головних ролей виконує Девід Гарбор, який став відомим завдяки серіалу «Дивні дива». Також в проєкті задіяна Дженніфер Кулідж, яка нині переживає нову віху популярності завдяки участі в драматичному серіалі «Білий лотос».