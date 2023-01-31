Графіки відключення світла в Україні 1 лютого: де та коли не буде електрики

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії.

Коли не буде світла у Вінницькій області 1 лютого

Дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 1 лютого

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 1 лютого

Енергетики стабілізували ситуацію в енергосистемі після останньої ворожої атаки, тож у регіоні знову діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Ознайомитись з ним можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 1 лютого

На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Закарпатській області 1 лютого

На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 1 лютого

Погодинні стабілізаційні відключення здійснюються у три черги, орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – чотири години, із можливою затримкою на доїзд фахівців до обладнання. Також можлива затримка у випадку оголошення повітряної тривоги.

Ознайомитися із графіком та переліком адрес для кожної з черг можна за посиланням.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 1 лютого

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.

Коли не буде світла у Києві 1 лютого

Ліміти споживання електроенергії в Києві, що надав Укренерго, дозволяють компанії ДТЕК застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитись з графіком можна за посиланням.