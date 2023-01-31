1 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 1 лютого

В США сьогодні відзначають Національний день свободи. Він присвячений річниці підписання президентом Авраамом Лінкольном поправки про скасування рабства 1 лютого 1865 року.

В Руанді — День героїв.

В Нікарагуа відзначають День Військово-повітряних сил.

На Маврикії сьогодні — День скасування рабства.

А в Ірландії, Шотландії та на острові Мен традиційно святкують День Святої Бригіди, покровительки Ірландії. Це свято знаменує початок весни, його відзначають приблизно між зимовим сонцестоянням і весняним рівноденням.

Яке релігійне свято 1 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Макарія Великого, християнського пустельника, автора духовних бесід і низки молитов.

Макарій, чиє ім’я означає «благословенний», народився приблизно у 300-301 році в Єгипті. По велінню батьків рано одружився, але його дружина померла за кілька днів після шлюбу. Після її смерті Макарій вирішив стати монахом.

Він три роки прожив у пустелі, після чого подався до святого Антонія, батька єгипетського чернецтва, і став його учнем. Далі Макарій оселився в монастирі на півночі Єгипту, став його головою.

Протягом усього життя Макарій дотримувався суворих обмежень, їв лише раз на тиждень. За переказами, за своє подвижницьке життя святий отримав дар зціляти хворих і воскрешати мертвих

Макарій прожив понад 90 років і помер у 391 році. Його мощі зберігаються у монастирі Святого Макарія Великого у Ваді-ен-Натруні, в Єгипті.

День ангела 1 лютого

Іменини в цей день святкують Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія.

Які історичні події стались 1 лютого

1411 — укладений Торунський мирний договір, який завершив Велику війну (1409—1411).

1587 — англійська королева Єлизавета I підписала смертний вирок Марії Стюарт.

1673 — німецький учений Ґотфрід Лейбніц продемонстрував сконструйовану ним арифметичну машину.

1709 — команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо.

1793 — Франція оголосила війну Англії та Нідерландам.

1835 — на Маврикії скасовано рабство.

1865 — президент США Авраам Лінкольн підписав поправку до Конституції про скасування рабства.

1884 — вийшов друком перший том Оксфордського словника англійської мови.

1935 — Святу Софію в Стамбулі відкрили як музей.

1946 — норвежець Трюгве Лі обраний першим генеральним секретарем ООН.

1946 — Угорщина проголошена республікою.

1953 — хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб в Нідерландах — загинуло 1835 людей, частково або повністю зруйновано 43 тис. споруд.

1958 — Єгипет і Сирія утворили Об’єднану Арабську Республіку.

1979 — аятола Хомейні повернувся до Ірану після 15-річного вислання.

1992 — проголошена російсько-американська декларація про завершення «холодної війни».

1994 — набула чинності Шенгенська угода про повну свободу переміщення громадян між державами-членами ЄС.

1996 — Еритрея перейшла на григоріанський календар.

2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал вибухнув американський шатл «Колумбія» — загинули всі сім членів екіпажа.

2004 — у Великій Британії скасована смертна кара.

2012 — в Порт-Саїді (Єгипет) під час футбольного матчу між місцевим командами «Аль-Масрі» і «Аль-Ахлі» на поле вибігли уболівальники і почали бити футболістів гостей. У масовій бійці та подальшій тисняві загинули щонайменше 73 людини, не менше тисячі отримали поранення і каліцтва.

Хто народився 1 лютого

1402 — Елеонора Арагонська, принцеса Арагонська, королева Португалії.

1459 — Конрад Цельтіс, німецький поет.

1690 — Франческо Верачіні, італійський композитор і скрипаль.

1874 — Гуґо фон Гофмансталь, австрійський письменник і драматург.

1894 — Джон Форд, американський кінорежисер, володар чотирьох «Оскарів».

1901 — Кларк Ґейбл, американський кіноактор, лауреат «Оскара».

1905 — Еміліо Сегре, італо-американський фізик, лауреат Нобелівської премії (1959).

1915 — Стенлі Метьюз, англійський футболіст.

1931 — Борис Єльцин, перший президент росії.

1962 — Такасі Муракамі, японський живописець, скульптор, дизайнер.

1965 — Брендон Лі, американський кіноактор, син Брюса Лі.

1965 — Шерилін Фенн, американська кіноакторка («Твін Пікс»).

1968 — Ліза Марія Преслі, американська співачка, дочка Елвіса Преслі.

1969 — Габріель Батістута, аргентинський футболіст.

1969 — Ніно Салуквадзе, грузинська спортсменка, стрілець із пістолета, олімпійська чемпіонка 1988 року, учасниця дев’яти Олімпіад.

1971 — Майкл Голл, американський актор.

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