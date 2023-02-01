США готують пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд — Reuters

США готують пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд, який включатиме ракети дальнього радіусу дії.

Про пише Reuters посилаючись на джерела, обізнані в цьому питанні.

Очікують, що про допомогу оголосять вже цього тижня. Новий пакет, імовірно, включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та ПТРК Javelin.

Один із чиновників сказав, що частина пакету на $1,725 млрд надійде з фонду Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів зброї у США.

Скоріше за все, Україні передадуть GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 160 км.

Водночас, США відхилили запити Києва на ракети ATACMS радіусом дії до 297 км, пише Reuters.

За словами одного з американських чиновників, кошти USAI також витратять на додаткові компоненти ППО HAWK, системи протидії дронам, радари, комунікаційне обладнання, безпілотники PUMA та запасні частини для Patriot і Bradley.

Нагадаємо, 25 січня у США заявили, що передадуть Україні 31 танк M1 Abrams.

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