Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 лютого

За минулу добу українські військові знищили 920 окупантів та 8 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 лютому орієнтовно склали:

особового складу — близько 128420 (+920) осіб ліквідовано,

танків — 3209 (+8) од,

бойових броньованих машин — 6382 (+4) од,

артилерійських систем — 2207 (+10) од,

РСЗВ — 458 (+4) од,

засоби ППО — 221 (+0) од,

літаків — 293 (+0) од,

гелікоптерів — 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1951 (+0),

крилаті ракети — 796 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5061 (+13) од,

спеціальна техніка — 200 (+0).

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