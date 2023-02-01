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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 лютого

01.02.2023

За минулу добу українські військові знищили 920 окупантів та 8 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 лютому орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 128420 (+920) осіб ліквідовано, 
  • танків — 3209 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 6382 (+4) од,
  • артилерійських систем — 2207 (+10) од,
  • РСЗВ — 458 (+4) од,
  • засоби ППО — 221 (+0) од,
  • літаків — 293 (+0) од,
  • гелікоптерів — 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1951 (+0),
  • крилаті ракети — 796 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5061 (+13) од,
  • спеціальна техніка — 200 (+0).

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