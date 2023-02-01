Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 лютого

За минулу добу українські військові знищили 920 окупантів та 8 танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 лютому орієнтовно склали:
- особового складу — близько 128420 (+920) осіб ліквідовано,
- танків — 3209 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 6382 (+4) од,
- артилерійських систем — 2207 (+10) од,
- РСЗВ — 458 (+4) од,
- засоби ППО — 221 (+0) од,
- літаків — 293 (+0) од,
- гелікоптерів — 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1951 (+0),
- крилаті ракети — 796 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5061 (+13) од,
- спеціальна техніка — 200 (+0).
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.