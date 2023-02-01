Росія готується до максимальної ескалації у найближчі два-три тижні — Данілов

Росія готується до серйозної ескалації війни, яка може статися через два-три тижні.

Про у інтерв’ю Sky News розповів Олексій Данілов, секретар РНБО..

Він не виключив, що рф може спробувати влаштувати ще одну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року. Можливо, це буде навіть приурочено до річниці вторгнення.

«Ми розуміємо, що все на столі… Я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні», — сказав Данілов.

Він також запевнив, що українські військові готуються до всіх можливих варіантів розвитку подій і цього разу мають значно більшу підтримку від західних партнерів.

За його даними, участь у новому масштабному російському наступі братиме близько 150 тис. мобілізованих солдатів.

Також Данілов анонсував, що головні бої війни ще попереду.

«Ми пройшли через великий складний період, але я впевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні», — зазначив секретар РНБО.

Раніше в НАТО заявляли, що росія готується до нового наступу в Україні.

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