Окупанти 42 рази обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранений

Минулої доби окупанти з артилерії, РСЗВ та мінометів обстріляли Херсонську область. Через обстріли один мешканець загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів», — йдеться у повідомленні.

По Херсону окупанти вдарили вісім разів. У місті пошкоджені домівки мирних мешканців.

«Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення», — додали в ОВА.

Нагадаємо, 31 січня російські загарбники з артилерії обстріляли житловий масив Бахмута. Внаслідок ворожого обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик.

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