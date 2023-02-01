Біля Бахмута прикордонники ліквідували групу російських штурмовиків

Група піхоти російсько-окупаційних військ штурмом спробувала захопити позиції прикордонників біля Бахмута. Аби досягти успіху штурмовики розбились на дві частини й спробували охопити рубіж українських оборонців.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Маневр ворожих сил вчасно помітили оператори повітряної розвідки. Вони одразу скорегували на них міномет.

«Водночас бійці Держприкордонслужби на опорнику нанесли вогневе ураження противнику зі стрілецької зброї та гранатометів. Живими з атакувальників відійти ніхто не зміг, восьмеро окупантів так і залишились лежати на полі бою» — зазначили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, що станом на 1 лютого ЗСУ ліквідували понад 128. тис російських окупантів.

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