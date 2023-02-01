Прем’єр Ізраїлю заявив про готовність стати посередником між Україною та РФ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готовий виконувати посередницьку роль у переговорах між Україною та Росією, якщо йому знову запропонують обидві країни та США.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє РБК-Україна

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Глава уряду зазначив, що його ще на початку російського вторгнення в Україну неофіційно просили стати посередником. Проте тоді він відмовився, оскільки був лідером опозиції, а не прем’єром.

Водночас Нетаньяху наголосив, що зараз готовий розглянути роль посередника, але для цього повинні бути “відповідний час та правильні обставини”.

“Якщо мене попросять усі відповідні сторони, я, звичайно, розгляну це, але я не наполягаю”, – сказав Нетаньяху.