У Лісабоні стартував проєкт «Українська книжкова поличка»

У бібліотеці імені Орланду в Лісабоні стартував проєкт «Українська книжкова поличка».
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Відкрила «Українську книжкову поличку» керівниця відділу мережі бібліотек Лісабону Едіт Гімарайнш. А на самій церемонії виступили також радник з питань культури Мера Лісабону Діогу Моура та тимчасовий повірений Володимир Козлов», – зазначає пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики
Зазначається, що у колекції присутня сучасна література українських видавництв, багато різних книжок для дітей (вірші, казки, збірки оповідань та інше), книжки про Україну та її історію, декілька книг англійською мовою.
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