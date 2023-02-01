СБУ знайшла нові докази співпраці експрезидента «Мотор Січі» з рф (фото, відео)

СБУ повідомила нову підозру колишньому президенту «Мотор Січі» В’ячеславу Богуслаєву через співпрацю з російськими терористами.

Про це повідомляє СБУ.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець займався фінансуванням «днр». Зокрема, через сплату «податків» та «зборів» до бюджету цього квазіутворення.

Крім того, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебуває під контролем так званої «днр». Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу рф.

Також встановлено, що через оборудку «бюджет» «ДНР» отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді «податків» від реалізації авіапродукції для потреб російських окупантів.

Тобто їх спрямовували на потреби російських військових, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті, говорять в СБУ,

Колишньому очільнику «Мотор Січі» В’ячеславу Богуслаєву СБУ повідомило про нову підозру за ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації).

Крім цього, під час нових обшуків правоохоронці виявили понад двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ «Мотор Січ» від представників військово-політичного керівництва рф.

Досудове розслідування триває, для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Справа В’ячеслава Богуслаєва: що відомо

23 жовтня 2022 року правоохоронці затримали президента ПАТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва за підозрою у співпраці з росією.

Наступного дня у СБУ опублікували аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з країною-агресоркою. Після початку повномасштабної війни проти України він продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим, фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

7 листопада стало відомо, що держава провела примусове відчуження у свою власність «Мотор Січі».

29 листопада міністр оборони Олексій Резніков своїм наказом призначив генеральним директором ПАТ «Мотор Січ» Олексія Нікіфорова.

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