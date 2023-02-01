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Уряд Японії виділив 170 млн доларів на відновлення України

01.02.2023

Уряд Японії виділив 170 млн доларів на відновлення України. Кошти буде спрямовано на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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“Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах. Підтримка наших партнерів є вкрай цінною та потрібною. Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів”, – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення. Рішення про підтримку фіналізують укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

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