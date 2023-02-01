Уряд Японії виділив 170 млн доларів на відновлення України. Кошти буде спрямовано на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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“Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах. Підтримка наших партнерів є вкрай цінною та потрібною. Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів”, – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення. Рішення про підтримку фіналізують укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).
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