Уряд Японії виділив 170 млн доларів на відновлення України. Кошти буде спрямовано на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Читай також: В Україні цифровізують військово-лікарську комісію

“Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах. Підтримка наших партнерів є вкрай цінною та потрібною. Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів”, – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення. Рішення про підтримку фіналізують укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).