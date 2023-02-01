Цьогоріч у прокат вийдуть сім українських фільмів

У 2023 році в кінопрокат планують випустити сім українських фільмів, створених за підтримки Держкіно.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“У 2023 році планують вийти у прокат сім фільмів: “Сусідка”, “Мавка. Лісова пісня”, “Памфір”, “Будинок зі скалок”, “Ля Палісіада”, “Люксембург”, “Мирний-21”’, – йдеться у повідомленні.
Також у цьому році українські фільми планується представити на таких міжнародних кінофестивалях, як Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінаре), Варшавський міжнародний кінофестиваль, Міжнародний кінофестиваль в Торонто, Міжнародний кінофестиваль в Карлових Варах, Міжнародний кінофестиваль незалежного кіно у Брюсселі, Афінський міжнародний кіно- та відеофестиваль, Венеціанський міжнародний кінофестиваль, Міжнародний Канський кінофестиваль, Одеський міжнародний кінофестиваль, Міжнародний кінофестиваль у Сан-Себастьяні, Міжнародний кінофестиваль “Revelation” у Перті, Міжнародний кінофестиваль у Мельбурні, Сараєвський кінофестиваль, Норвезький міжнародний кінофестиваль, Токійський міжнародний кінофестиваль, Генський міжнародний кінофестиваль, Лондонський міжнародний кінофестиваль.
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