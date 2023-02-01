На міжнародному фестивалі в Клермон-Феррані покажуть українські короткометражні фільми

На міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у Клермон-Феррані (Франція) покажуть українські короткометражні стрічки.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“На міжнародному фестивалі короткометражних фільмів, який пройде у Клермон-Феррані з 27 січня по 4 лютого, покажуть одразу 2 підбірки українських короткометражних стрічок, створені у співпраці з Київським міжнародним фестивалем короткометражних фільмів”, – йдеться у повідомленні.
Так, у програму під назвою War-Life Balance увійшли документальна стрічка про досвід квір-людей у час війни “Українські квір-борці за свободу”, кіноспостереження за скульпторами, які в новій реальності змушені робити протитанкові їжаки “Літургія протитанкових перешкод”, стрічка про те, як люди прагнуть у будь-який спосіб бути корисними під час війни “Харків мюзік фест відбувся”, зворушлива історія про любов з першого погляду в не найсприятливіших обставинах “Театральна” та переможець національного конкурсу KISFF 2022 – “Пелюшковий торт” про виклики батьківства.
Окрім цього, стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука “Літургія протитанкових перешкод” увійшла в Основний конкурс фестивалю. На показах в рамках кіноринку демонструватимуться також докуфікшн про стосунки молодої пари на тлі війни “Поки тут тихо” та історія з життя сім’ї, роз’єднаної сварками “Перезапис”.
Покази української секції для членів індустрії відбудуться 31 січня. Французькі глядачі та гості фестивалю зможуть подивитись програму War-Life Balance протягом трьох днів – 28 і 30 січня та 3 лютого.
У Держкіно зазначають, що фестиваль у Клермон-Феррані вважається найважливішим фестивалем та кіноринком короткометражного кіно у світі. Участь у цьому фестивалі – серйозна можливість для українських режисерів та режисерок заявити про себе, привернути увагу світової спільноти до української кіноіндустрії, та знайти додаткові джерела для фінансування, щоб відновити процеси створення кіно в Україні, які змушені були стати на паузу через жорстоку війну росії.
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