В Україні випустять у прокат фільм «Алькаррас», який торік переміг на Берлінале

Іспанська драма «Алькаррас», що перемогла торік на Берлінале, вийде 9 лютого в українських кінотеатрах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Світова прем’єра картини відбулася на 72 Берлінському кінофестивалі, де вона отримала головну нагороду – «Золотого ведмедя». У картині майже не залучені професійні актори: каст склали справжні мешканці регіону довкола Алькарраса. Винятком стала Берта Піпо, сестра режисерки, яка виконала роль сестри з Барселони», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в Іспанії «Алькаррас» став одним із головних фільмів року. Його висунули на здобуття премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм». Метр іспанського кінематографа Педро Альмодовар назвав «Алькаррас» шедевром.

«Зараз стрічка – фаворитка та одна з лідерок за кількістю номінацій на головні іспанські кінонагороди: Національну кінопремію Goya, Премію Асоціації кіноавторів, а також каталонську кінопремію Gaudi. На сайті Metacritic картина набрала 85 балів та здобула позначку Must See. На платформі Rotten Tomatoes «Алькаррас» має рейтинг 90% та відзнаку «Сертифікована свіжість», яка присуджується картинам із найкращими рецензіями. Рейтинг на IMDb – 7.1», – розповіли про фільм в «АртхаусТрафік».

Стрічка розповідає історію сім’ї фермерів, яка ось уже кілька поколінь вирощує персики в невеликому каталонському селищі Алькаррас. Однак цьогорічний урожай може стати останнім – новий землевласник хоче знищити сад і розмістити на його місці сонячну електростанцію. Родині загрожує виселення і втрата набагато більшого, ніж їхній будинок.