У Коломойського, Авакова та Столара правоохоронці проводять обшуки (фото)

Зранку у середу, 1 лютого Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського, колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та київського забудовника та народного депутата від забороненої судом партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадима Столара.

Обшуки у Коломойського

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського, пише «Українська правда» з посиланням на правоохоронні органи.

Обшуки відбуваються в межах розслідування махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Обшуки у Авакова

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова теж пройшли обшуки.

Обшуки стосувалися аварії вертольота у Броварах 18 січня, внаслідок якого загинуло керівництво МВС.

Під час обшуків правоохоронці вивчили контракти шестирічної давності із французькою Airbus Helicopter, яка поставила МВС гелікоптери H-225, H-145 та Н-125.

«Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію», — повідомив Аваков.

Обшуки у Столара

Служба безпеки проводить обшуки у столичного забудовника та народного депутата від забороненої судом партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадима Столара.

Про це у Telegram повідомив Олексій Гончаренко, народний депутат від «Європейської солідарності».

«Обшук проводить СБУ. Фінансування тероризму. Зараз і дізнаємось, а за що останні роки був банкет», — написав він.

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