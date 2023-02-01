Накачують алкоголем та ґвалтують: що відомо про молодиків, які «полююють» на дівчат у Києві (фото)

У Києві з’явилася група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовують вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Фото та відео насильства молодики поширюються у закритих соціальних мережах і телеграм-каналах.

Розголосу цій історії надала Ярослава Кравченко, громадська діячка, журналістка та режисерка поділилася у Facebook розповіддю дописувачки, про те, що у Києві група молодих хлопців споює дівчат на вечірках, гвалтує і знімає це на відео.

Менш ніж за півдоби пост Ярослави Кравченко Facebook видалив, проте ця історія зберіглася у неї в Instagram.

У своєму пості Кравченко розповіла, що підписниця скинула їй акаунт молодиків, які влаштовують вечірки, на яких накачують дівчат алкоголем і знущаються над ними.

«Влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і Ксанаксом, потім знімають їх непритомними, голими. Є відео сцен ґвалтування руками і викладають це в Instagram та в закриті групи Telegram», — написала Кравченко.

За її словами, за цим стоїть компанія з 5−7 осіб двадцятирічного віку, що переїхали в Київ з Івано-Франківська. Звою розвагу вони називають: «Покажемо вам, які кругом шлюхи».

У своєму пості вона поділилася кількома скріншотами з відео із непритомними дівчатами та фото одного з молодиків, і пояснила, що оскільки особи дівчат на фото та відео не ідентифіковані, то жодних заяв від постраждалих немає.

Про це ж вид сексуального насильства, що відбувається у Києві повідомила у себе в Instagram блогерка Анастасія Бакуліна.

«Хлопці, користуючись неусвідомленням дівчини, відверто домагаються її та гвалтують. Це видно на відео та фото, які вони публікують. Вони фотографують та знімають дівчат, коли ті у відключці лежать на підлозі туалету без верхнього одягу. Вони лізуть своїми пальцями у вагіну дівчини, коли вона взагалі не подає ознак притомності, а отже не давала дозвіл на петинг. Вони знімають інтимні органи дівчини, обурюючись наявності волосся там, коли сама дівчина непритомна», — розповіла Бакуліна.

У середу, 1 лютого на цю історію звернула увагу Національна поліція України і навідалася з обшуками до організаторів цих вечірок.

Правоохоронці вже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. За адресами їх проживання та в орендованих квартирах проводять обшуки.

Також тривають розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні.

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