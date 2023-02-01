Саакашвілі показав, як сильно схуд у в’язниці (фото, відео)

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі під час судового засідання показав, наскільки сильно він схуд. Про це повідомляє Грузія-Онлайн.

Зараз політик у зв’язку із сильним погіршенням самопочуття перебуває у клініці «Вівамед». По відозв’язку він прийняв участь засіданні у справі про відстрочення його вироку чи звільнення від покарання.

Саакашвілі заявив, що його стан здоров’я – вкрай тяжкий, а потім задер футболку, щоб продемонструвати, наскільки сильно схуд.

«Всі свої знання я віддав Грузії… Зараз я віддав своє здоров’я, і єдине, про що прошу, щоб мені дали можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився», — сказав Саакашвілі.

Після цього трансляцію перервали, але її скріншоти виклали на сторінці експрезидента у Facebook, а видання «Ехо Кавказу» опублікувало відповідне відео.

28 січня прессекретар політика Дарина Чиж написала у соцмережі, що Саакашвілі важить 69 кг, пори те, що на початку процесу важив 120 кг.

«У його організмі почалися незворотні процеси. Проте лікарі тюремної клініки класифікують його як пацієнта середньої тяжкості і про реанімацію не йдеться», — зазначила вона.

Під час судового засідання лікар Тенгіз Цуладзе зі сторони захисту заявив, що якщо вага Саакашвілі продовжить знижуватися такими темпами і стане менше 52 кг, «він помре».

Нагадаємо, 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили у Грузії до шести років в’язниці за побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Того ж дня його затримали у Тбілісі і згодом помістили до в’язниці.

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