МОН закликають повернути історію України до обов’язкових предметів НМТ

Міністерство освіти і науки України закликали повернути історію України до переліку обов’язкових предметів національного мультипредметного тесту (НМТ). З такою ініціативою виступила коаліція «Реанімаційний Пакет Реформ».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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На думку коаліції «Реанімаційний Пакет Реформ», до якої входить 26 громадських організацій, «історія України – це засадничий предмет, який формує в учнів національну пам’ять, національну свідомість, розуміння важливих історичних процесів та їхніх причинно-наслідкових зв’язків».

«Вилучення обов’язкового іспиту з історії України під час повномасштабної війни з Росією негативно впливатиме на формування національної свідомості випускників шкіл, а відтак і на національну безпеку в довгостроковій перспективі. – зауважують автори звернення. – Вважаємо, що такий крок направлений проти українського державотворення й формування національної свідомості суспільства».

«Симптоматично, що у 2021 році 18% учасників ЗНО не набрали навіть мінімальний прохідний бал з історії України, тобто не мали базових знань про минуле країни, незалежність та територіальну цілісність якої виборюють наші захисники та захисниці», – підсумовує коаліція РПР.

Повний текст звернення читайте на сайті Коаліції РПР. Підписати його можна онлайн.

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