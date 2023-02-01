США розширили санкції проти Ірану через постачання дронів Росії

Сполучені Штати наклали нові торговельні обмеження на сім іранських компаній за виробництво безпілотників, які Росія використовувала для нападу на Україну.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
Читай також: ООН виділить близько 4 млн доларів на закупівлю засобів для розмінування територій України
ПІд санкції потрапили такі іранські організації: Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry та Shahed Aviation Industries.
Компанії були додані до списку тих, хто здійснює діяльність, що суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США.
Доповнення до списку організацій Мінторгівлі були опубліковані в попередній заявці у щоденному журналі уряду, і будуть офіційно опубліковані в 1 лютого.
Місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила, що санкції не впливають на потужності Ірану з виробництва безпілотників, тому що всі його безпілотники виробляються всередині країни.
“Це є переконливою ознакою того, що безпілотники, збиті в Україні, з використанням частин, виготовлених західними країнами, не не належить Ірану”, — заявили Іранські дипломати.
- Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу більш як на $17 мільйонів
- Історичний центр Одеси включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО
- Громадська ініціатива “Друзі Патрона” запустила благодійний продаж NFT-колекції на основі дитячих малюнків
- Укрзалізниця призначила нові поїзди до Польщі
- Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
- У «Києві Цифровому» запустили опитування про нові назви для станцій міської електрички
- Макрон зазначив умови для надання винищувачів Україні
- Київстар витратив на відбудову і розвиток мережі 3,5 млрд грн
- Український застосунок Impulse став найбільш завантажуваним у світі за 2022 рік
- Паризька кулінарна школа відкрила безкоштовний курс для українців
- У Києві завершили відновлення 11 із 17 багатоповерхівок, пошкоджених російськими ракетами
- Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу
- Близько 5000 безробітних долучилися до Армії відновлення
- Борис Джонсон закликає Велику Британію надати Україні всю зброю для перемоги