США розширили санкції проти Ірану через постачання дронів Росії

Сполучені Штати наклали нові торговельні обмеження на сім іранських компаній за виробництво безпілотників, які Росія використовувала для нападу на Україну.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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ПІд санкції потрапили такі іранські організації: Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry та Shahed Aviation Industries.

Компанії були додані до списку тих, хто здійснює діяльність, що суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США.

Доповнення до списку організацій Мінторгівлі були опубліковані в попередній заявці у щоденному журналі уряду, і будуть офіційно опубліковані в 1 лютого.

Місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила, що санкції не впливають на потужності Ірану з виробництва безпілотників, тому що всі його безпілотники виробляються всередині країни.

“Це є переконливою ознакою того, що безпілотники, збиті в Україні, з використанням частин, виготовлених західними країнами, не не належить Ірану”, — заявили Іранські дипломати.