Історичний центр Чернігова подають до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Історичний центр Чернігова планують включити до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Наразі тривають зміни номінації, на яку ми будемо подаватися. В нас вже практично сформована робоча група, а одразу після ми розпочинаємо процес підготовки подачі всіх необхідних документів. Нас консультують і допомагають наші колеги з Польщі, ми ведемо з ними перемовини. Для нас процедура подання документів буде у пришвидшеному темпі, це дійсно дуже потрібно нашому місту. За попередніми даними, ми хотіли б вкластися в один рік”, — каже начальник управління культури і туризму Чернігівської міськради Олександр.
Він зауважив, що які саме об’єкти історичного центру Чернігова увійдуть у цей список, наразі не розголошують. Поки тривають робочі моменти й обговорення стосовно остаточного рішення.
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