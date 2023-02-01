Росія завдала ракетного удару по кладовищу у Краматорську (фото)

Російські війська вдарили ракетою по кладовищу у Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

«Росіяни обстріляли Краматорськ. По кладовищу. Ракетою по кладовищу… …Розгатили могили. Немає пробачення, навіть після смерті», — розповів він.

На щастя, ніхто не постраждав.

Невдовзі мер повідомив, що Facebook видалив пост на його сторінці, бо «він образив чиїсь почуття».

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