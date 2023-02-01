Близько 4,5 тисячі українських шкіл працюють тільки в онлайн-форматі

Освітній процес в очному або змішаному форматах здійснюється майже у 13 тисячах шкіл України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“На сьогодні освітній процес відбувається в 12 926 школах, з них 8 563 школи працюють в очному або змішаному форматі. Тобто це майже 70%. Інші – це 4 463 школи – працюють виключно в онлайн-форматі. Це залежить від безпекової ситуації, наявності бомбосховищ, укриттів, які сьогодні облаштовані в закладах освіти” – розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
За його словами, з безпекових міркувань виключно в онлайні школярі навчаються в п’яти областях: Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській.
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