УЦП (МП) продовжує підпорядковуватися РПЦ — релігієзнавства експертиза

Українська православна церква продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.
Про це йдеться у висновку релігієзнавчої експертизи Статуту церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, повідомляє Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті.
Основні висновки експертної групи:
- Ухвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та постанови Собору не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ з РПЦ. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, який має певні права самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним.
- УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини із цілим. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності.
- Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії).
«Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено», — йдеться у повідомленні Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті.
Експертиза проводилася відповідно до рішення РНБО від 1 грудня 2022 року. У складі експертної групи працювали п’ять професорів, докторів наук та один кандидат наук – фахівці у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин, богослов’я.
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