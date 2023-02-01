УЦП (МП) продовжує підпорядковуватися РПЦ — релігієзнавства експертиза

Українська православна церква продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.

Про це йдеться у висновку релігієзнавчої експертизи Статуту церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, повідомляє Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті.

Основні висновки експертної групи:

Ухвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та постанови Собору не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ з РПЦ . Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, який має певні права самостійності, але не утворює автокефальну Церкву , залишається незмінним.

. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, який має певні права самостійності, але , залишається незмінним. УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини із цілим . Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності.

. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності. Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії).

«Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено», — йдеться у повідомленні Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті.

Експертиза проводилася відповідно до рішення РНБО від 1 грудня 2022 року. У складі експертної групи працювали п’ять професорів, докторів наук та один кандидат наук – фахівці у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин, богослов’я.

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