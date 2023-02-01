Львів отримав від польського міста акумулятори для систем оповіщення

Місто-партнер Львова Лодзь передало 28 акумуляторів для міської системи оповіщення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Еспресо.Захід“.

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Це допоможе сиренам та гучномовцям працювати безперервно, незалежно від електропостачання.

Як пояснили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони, місто має електромеханічні й електронні сирени та вуличні гучномовці. Власне електронні сирени і вуличні гучномовці можуть працювати в автономному режимі: якщо немає електропостачання, то їх живлять акумулятори. Зважаючи на постійне навантаження і роботу сирен та гучномовців, додаткові акумулятори значно підсилять систему міського оповіщення.

Нагадаємо, загалом місто має 8 комплектів електронних сирен, 152 вуличні гучномовці та 22 блоки оповіщення, а також 79 електромеханічних сирен. Також придбали і встановили 23 комплекти автономних систем оповіщення для населених пунктів Львівської громади.