Три лікарні у Франківську отримали надпотужні генератори

Обласним дитячій лікарні, клінічному кардіологічному центру і фтизіопульмонологічному центру передали три потужні дизельні генератори, передає Amazing Ukraine.
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Необхідне обладнання вдалося отримати від Всесвітньої організації здоров’я World Health Organization (WHO) за сприяння Міністерство охорони здоров’я України. Загальна вартість генераторів – понад три мільйони гривень.
“В умовах вимкнень електроенергії ми маємо бути готовими до будь-яких викликів, а головне, щоб лікарні продовжували працювати та виконувати своє головне завдання – рятувати життя.
Генератор, який отримала 30 січня обласна дитяча лікарня повністю забезпечує її безперебійну роботу в умовах вимкнень світла. Завдяки його функціонуванню повноцінно працюватимуть реанімаційні, операційні відділення, а також кисневі станції”, – зазначає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
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