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Ізраїль передав Україні броньовані швидкі

01.02.2023

Ізраїльське оборонне відомство передало українським медикам броньовані машини швидкої допомоги Mercedes-Benz Sprinter.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє 24 канал.

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Бронювання машин Mercedes-Benz Sprinter виконала ізраїльська компанія Plasan Re’em, дочірнє підприємство Plasan, яка займається військовими броньованими машинами.

Компанія також укомплектувала машини швидкої допомоги необхідним медичним обладнанням.

«Дуже гідний проєкт, який і захищає, і рятує життя там, де це вкрай необхідно», – прокоментували передачу у компанії Plasan.

Міноборони Ізраїлю повідомило, що Україні передали ще три такі куленепробивні машини Mercedes Sprinter. Першу з чотирьох машин швидкої допомоги було доставлено кілька тижнів тому.

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