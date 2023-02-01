Ізраїль передав Україні броньовані швидкі

Ізраїльське оборонне відомство передало українським медикам броньовані машини швидкої допомоги Mercedes-Benz Sprinter.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє 24 канал.
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Бронювання машин Mercedes-Benz Sprinter виконала ізраїльська компанія Plasan Re’em, дочірнє підприємство Plasan, яка займається військовими броньованими машинами.
Компанія також укомплектувала машини швидкої допомоги необхідним медичним обладнанням.
«Дуже гідний проєкт, який і захищає, і рятує життя там, де це вкрай необхідно», – прокоментували передачу у компанії Plasan.
Міноборони Ізраїлю повідомило, що Україні передали ще три такі куленепробивні машини Mercedes Sprinter. Першу з чотирьох машин швидкої допомоги було доставлено кілька тижнів тому.
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