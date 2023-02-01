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Британія викупила у Бельгії та передала Україні 46 бронетранспортерів

01.02.2023

Велика Британія викупила та передала Україні партію з 46 бронетранспортерів М113, що зберігалися на приватному військовому складі в Бельгії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ІPress.

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Техніка була поставлена до ЗСУ в рамках минулих пакетів військової допомоги.

Ці бойові машини раніше належали бельгійській приватній оборонній компанії OIP, що раніше займалася викупом надлишків військової техніки у різних країнах Європи. Окрім М113, на складах є багато іншої техніки.

“Ось у нас 50 Leopard 1. Також є 38 німецьких танків Gepard, 112 австрійських легких танків SK-105 і 100 італійських бронетранспортерів VCC2 і 70 M113”, – сказав голова компанії OIP журналістам видання.

Загалом OIP має на складі близько 500 броньованих машин. Ймовірно, це найбільший приватний арсенал танків та іншої військової техніки у всій Європі.

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