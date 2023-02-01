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Литва відправила в Україну протидронові системи, електрогенератори та інше обладнання

01.02.2023

Литовська Служба охорони державного кордону (СОДК) відправила в Україну три мікроавтобуси з обладнанням для блокування дронів, електрогенераторами, комплектами теплого одягу та безконтактними термометрами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ІPress.

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За даними DELFI.lt, литовські прикордонники передадуть своїм колегам п’ять систем SkyWiper (EDM4S) для блокування дронів (разом із комплектуючими), три бензинові електрогенератори RS 7541 PAE у повній комплектації, 2345 предметів форми одягу прикордонної служби – комплектів теплої нижньої білизни та 864 безконтактні термометри KI-8271.

Як зазначила СОДК, антидронне обладнання для України у виробника NT Service придбала громадська організація Mēlyna Geltona (Синє-Жовте).

Ця партія допомоги, за інформацією DELFI.lt​​​​​​​, укомплектована за проханням військовослужбовців України.

Видання нагадало, що минулого року литовські прикордонники також відправляли своїм колегам в Україні вантажі з різним обладнанням та речами, серед яких були електрогенератори, професійні радіостанції, удароміцні планшетні комп’ютери, прилади для вимірювання радіації, індивідуальні дозиметри, сухі пайки, комплекти та предмети польової форми співробітників СОДК.

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