Дуда запропонував Зеленському приймати капітуляцію росії у Переяслав: чому саме там

Президент Польщі Анжей Дуда вважає, що капітуляцію росію гарно було б підписати у Переславі.

Під час візиту до Латвії він розповів, що давав таку пораду президенту Володимиру Зеленському.

«Зважаючи на нашу історію, на те, як наші дороги колись розійшлися, я тебе дуже прошу, коли ви переможете Росію, коли росіяни приповзуть на колінах просити миру — везіть їх у Переяслав. Нехай там підпишуть мир з вами. Нехай перекреслять цим усі роки російського, радянського впливу і неволі від царських часів», — переповів Дуда розмову із Зеленським.

Чому саме у Пересялаві

Дуда зробив відсилку до Переяславської ради 1654 року. Тоді у Переяславі відбулася генеральна генеральна військова рада, на якій частина козацької старшини на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким вирішила принести присягу на вірність московському царю Олексію Михайловичу.

Детально умови співіснування були прописані за два місяці в окремій угоді (так звані «березневі статті»). Відповідно до них Гетьманщина зберігала власну адміністрацію, фінансову та податкову автономію, а також право на самостійні зовнішні відносини з іншими державами.

Московське царство натомість мало надати козацькій державі у війні з Польщею, проте вже у 1656 році порушило цей пункт і уклало з нею перемир’я.

У подальшому російська пропаганда зображувала рішення Переяславської ради, як акт «воз’єднння Малоросії та Великоросії».

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