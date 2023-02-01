G7 планує провести онлайн-саміт у річницю повномасштабного вторгення РФ до України

Лідери країн G7 розглядають можливість провести онлайн-саміт у річницю повномасштабного вторгення РФ до України й запросити президента Володимира Зеленського.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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Цьогоріч Японія головує у G7. За даними видання Kyodo, прем’єр-міністр Фуміо Кісіда розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на відеосаміт, під час якого лідери G7 мають намір підтвердити єдність у протидії російській агресії.
Японія вважає доцільним проведення такого саміту напередодні прогнозованого широкомасштабного наступу РФ на Україну навесні.
Лідери також, імовірно, обговорять, як відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти в Україні та сприяти підтримці приватного сектора.
За словами джерел, політики обміняються думками про те, як стабілізувати глобальні енергетичні ринки, які перебувають у нестабільному стані після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, коли ціни на нафту та природний газ у всьому світі різко зросли.
На зустрічі прем’єр-міністр Фуміо Кісіда планує представити своє бачення світу без ядерної зброї на тлі занепокоєння, що Росія може використати її проти України у війні.
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