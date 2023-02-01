Повінь – зміна системи

Menu
Close

G7 планує провести онлайн-саміт у річницю повномасштабного вторгення РФ до України

01.02.2023

Лідери країн G7 розглядають можливість провести онлайн-саміт у річницю повномасштабного вторгення РФ до України й запросити президента Володимира Зеленського.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Читай також: Британія викупила у Бельгії та передала Україні 46 бронетранспортерів

Цьогоріч Японія головує у G7. За даними видання Kyodo, прем’єр-міністр Фуміо Кісіда розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на відеосаміт, під час якого лідери G7 мають намір підтвердити єдність у протидії російській агресії.

Японія вважає доцільним проведення такого саміту напередодні прогнозованого широкомасштабного наступу РФ на Україну навесні.

Лідери також, імовірно, обговорять, як відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти в Україні та сприяти підтримці приватного сектора.

За словами джерел, політики обміняються думками про те, як стабілізувати глобальні енергетичні ринки, які перебувають у нестабільному стані після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, коли ціни на нафту та природний газ у всьому світі різко зросли.

На зустрічі прем’єр-міністр Фуміо Кісіда планує представити своє бачення світу без ядерної зброї на тлі занепокоєння, що Росія може використати її проти України у війні.

  • Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
  • Три лікарні у Франківську отримали надпотужні генератори
  • Львів отримав від польського міста акумулятори для систем оповіщення
  • Історичний центр Чернігова подають до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
  • У «Києві Цифровому» запустили опитування про нові назви для станцій міської електрички
  • Макрон зазначив умови для надання винищувачів Україні
  • Київстар витратив на відбудову і розвиток мережі 3,5 млрд грн
  • Український застосунок Impulse став найбільш завантажуваним у світі за 2022 рік
  • Паризька кулінарна школа відкрила безкоштовний курс для українців
  • У Києві завершили відновлення 11 із 17 багатоповерхівок, пошкоджених російськими ракетами
  • Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу
  • Близько 5000 безробітних долучилися до Армії відновлення
  • Борис Джонсон закликає Велику Британію надати Україні всю зброю для перемоги
 