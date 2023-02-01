Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

1 лютого парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє місцеве агентство БТА.

Відповідне рішення підтримали 134 депутати з 240.

Постановою парламенту також оголошено кожну останню суботу листопада Днем пам’яті жертв Голодомору в Україні.

«Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам’ятатиме жест солідарності Болгарії», — подякував болгарським депутатам президент Володимир Зеленський.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.