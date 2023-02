Для українців запускають безплатний STEM-курс від науковців із Гарварду, Оксфорду й NASA

В Україні запускають безкоштовний освітній STEM-курсів від академіків та науковців з Оксфордського і Гарвардського університетів та NASA.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ШоТам.

Читай також: Близько 4,5 тисячі українських шкіл працюють тільки в онлайн-форматі

Протягом трьох тижнів учасники прослухають лекції про клітинну біологію, космічну біологію та data science від викладачів з Гарвардського, Кембриджського та Оксфордського університетів. Програма викладається англійською та стартує 27 лютого. Подати заявку на навчання можна до 20 лютого за посиланням.

Мета програми — дати молодим людям з усього світу доступ до провідних досягнень у STEM-спеціальностях (наука, технології, інженерія та математика). Окрім того, курс дасть можливість молоді підготуватися до подальшого навчання та кар’єри в STEM-галузі.

За словами, організаторів, формат навчання побудований за принципом того, як відбувається освітній процес у Оксфорді та Гарваді. Також слухачі будуть спілкуватися з вченими з провідних інституцій та студентами з різних країн протягом трьох тижнів.

Крім того, навчання на STEM-програмі передбачає можливість взяти участь у STEM-змаганнях, які оцінюють академіки з університетів Ліги плюща (асоціація восьми найстаріших приватних університетів США, – ред.) та конкурсі SPACE, в журі якого входять науковці, які пройшли навчання в NASA. До лекцій можуть доєднатися всі охочі, без попередніх знань у темах. Зокрема, програма може бути корисною для викладачів у STEM-галузях.

До занять можна долучатися онлайн, але якщо студенти не мають такої можливості — матеріал можна переглянути в будь-який зручний час на освітній платформі Insendi, яка разом зі StudyGroup підтримує We Speak Science. У кінці учасники отримають сертифікат про проходження STEM-курсу від науковців світового рівня.

Освітній курс запустили благодійна організація Zalli Foundation та громадська організація We Speak Science за партнерства з українською громадською організацією STEM is FEM. Програма курсу розроблена We Speak за підтримки StudyGroup та Insendi, які забезпечать навчальну онлайн платформу та підтримку студентів у STEM-науках.