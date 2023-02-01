Netflix обмежить спільне використання акаунтів: як саме?

Netflix зобовʼяже користувачів раз на місяць підключатися до основного Wi-Fi. Таким чином хоче боротися із шерингом паролів, коли декілька людей користуються сервісом з різних пристроїв через один акаунт.

Про це пише The Streamable.

Спільні акаунти Netflix залишаться, але тільки в межах одного будинку чи квартири. Користувачам різних пристроїв кожен 31 день доведеться підключатися до мережі, яка належить власнику облікового запису.

Користувачам, які спробують увійти в обліковий запис з іншого місця, будуть пропонувати зареєструвати власний акаунт, інакше їм буде заблоковано доступ.

Для тих, хто часто подорожує і дивиться Netflix поза домом, передбачені тимчасові коди для доступу. Це надасть їм доступ до свого облікового запису протягом семи днів поспіль.

Нові правила впроваджують для користувачів у всьому світі.

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