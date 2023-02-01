У Києві банда «Лєшего» під виглядом добробатів вибивала гроші з підприємців — СБУ

У Києві правоохоронці затримали рекетирів, які під виглядом добробатів вибивала гроші з підприємців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Очолював угрупування кримінальний авторитет на прізвисько «Лєший». Також серед організаторів банди були двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО.

У Києві вони діяли під виглядом двох добровольчих формувань.

Злочинці систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови — застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

Зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого «общака», який на момент обшуку становив $354 тис.

«Лєшого», двох росіян і ще трьох активних учасників угрупування затримали під час «вибивання» ними $80 тис. з місцевого підприємця.

На даний час шести учасникам злочинної організації повідомлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів за ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).

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