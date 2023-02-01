Українські газосховища зберігають понад 11 млрд куб. м газу

Українські газосховища зберігають у собі понад 11 млрд кубометрів газу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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Очільник відомства наголосив, що разом із 1,2 млн тонн вугілля, які зберігаються на складах, енергетичних ресурсів буде достатньо для проходження складного опалювального сезону.

«Це достатні обсяги для того, аби пройти і завершити цей дуже непростий для нашої країни опалювальний сезон. Ми зробимо все від нас залежне, аби у ці надскладні часи в домівках українців було тепло», – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.