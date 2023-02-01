В Офісі генпрокурора розповіли, у чому підозрюють ексзаступника міністра оборони

Дії колишнього заступника міністра оборони призвели до недоукомплектування засобами захисту підрозділів ЗСУ на мільярд гривень. Йому вже повідомили про підозру.

Про це проінформував Офіс генпрокурора. Прізвище експосадовця там не назвали, проте мова, імовірно, йде про В’ячеслав Шаповалова. У міністерстві він відповідав за закупівлі і звільнився у січні на фоні скандалу щодо замовлення продуктів для ЗСУ.

За даними слідства, топпосадовець лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості.

Всі ці договори укладалися за повною передплатою. Потім чиновник змушував підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади і організовував повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

Водночас він ігнорував звернення Командування Сил логістики ЗСУ про необхідність забезпечення належного контролю за якістю продукції.

«Внаслідок його незаконних дій окремі підрозділи Збройних Сил України не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад мільярд гривень», — заявили в Офісі генпрокурора.

У результаті 1 лютого колишньому заступнику міністра повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра оборони України за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Наразі тривають обшуки, вилучено готівку та інші речі, які є доказами незаконної діяльності. Досудове розслідування проводить ДБР.

Також про підозру 1 лютого повідомили ексначальнику департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому і заступнику начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО Володимиру Терещенку.

Хмельницький, за даними СБУ, він закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів неналежної якості на понад 100 млн грн.

Другий підозрюваний, за інформацією Офісу генпрокурора, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіаційної техніки. За ці «послуги» держава заплатила 36 млн грн.

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