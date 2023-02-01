2 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 2 лютого

Сьогодні у світі, а особливо, в США та Канаді, відзначають День бабака. Це популярна традиція гадання на погоду і настання весни за поведінкою спеціально призначеного бабака.

Подібна традиція існувала ще у Римській імперії, де 2 лютого визначали подальшу погоду за поведінкою їжака. А у Німеччині роль тварини-провидця грав борсук.

Перша згадка про День бабака в Сполучених Штатах датована 1841 роком. З 1886-го цей день почали святкувати регулярно. Бабаку дали ім’я Великий Філ — «провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків». А місто Панксатоні (штат Пенсильванія), де мешкав Філ, а далі всі його наступники, відтоді називають «світовим центром погоди».

Щороку зранку 2 лютого в Панксатоні збираються тисячі глядачів і чекають на прогноз від бабака. Рівно 7:25 Філа витягають із нори. Якщо він бачить свою тінь, то лізе спати назад до нори — отже, буде ще кілька морозних тижнів. Якщо ж день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори — отже, буде рання весна.

Таке повір’я відсилає до американської погодної прикмети на Стрітення, яке 2 лютого відзначають західні християни: якщо день Стрітення — сяючий і чистий, то буде дві зими на рік.

Також сьогодні — Всесвітній день водно-болотних угідь. Екологи започаткували його у 1971 року. Вони нагадують, що заболочені землі, що є осередками життя рослин та організмів — відіграють важливу роль для навколишнього середовища, людей, що мешкають поблизу, та усієї планети.

В Естонії відзначають — День Тартуського мирного договору, який завершив Війну за незалежність у 1918—1920 роках.

В Азербайджані сьогодні — День молоді.

У Франції — День млинців, які французи називають «креп».

На Філіппінах відзначають День Богородиці зі свічками. А на іспанському острові Тенеріфе — День Богородиці Канделарійської.

Яке релігійне свято 2 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Євтимія Великого.

Народився він близько 377 року у вірменському місті Мелітині. Звідки Євтимій вирушив до Святої Землі і оселився в келії біля Єрусалима. Проживши там п’ять років, віддалився вглиб пустелі. Згодом біля його печери почали поселятися інші пустельники, і Євтимій заснував монастир.

Помер Євтимій 473 року, провівши 68 літ у пустелі.

А християни західного обряду 2 лютого святкують Стрітення Господнє.

На 40-й день після Різдва і на 32-й день після Обрізання Ісуса його батьки принесли немовля до Єрусалимського храму. Там їх зустрів сивий старець Симеон.

Згідно з Євангелієм від Луки, Святий Дух звістив Симеона, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить Господа. Перед смертю Симеон сповістив, що немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде «на служіння спасіння людей».

День ангела 2 лютого

Іменини в цей день святкують Юхим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.

Які історичні події стались 2 лютого

1238 — хан Батий розграбував Москву.

1536 — іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини.

1556 — землетрус у Центральному Китаї, наймасштабніший з усіх відомих і історії людства — загинуло 820 тис. людей.

1626 — коронація Карла I, англійського короля.

1653 — селище Новий Амстердам набуло статусу міста. Сьогодні це місто Нью-Йорк в США.

1656 — освячений Кафедральний собор Мехіко, один з найбільших і найдавніших у Латинській Америці.

1848 — підписаний договір, за яким закінчувалась американо-мексиканська війна — Мексика поступалася США 1,36 млн кв. км території в обмін на $15 млн.

1870 — агентство Reuters підписало угоди з двома іншими агентствами і вперше в історії створило всесвітню інформаційну мережу.

1892 — американець Вільям Пейнтер з Балтімора (штат Меріленд) отримав патент на кроненкорку для щільного закриття пляшок.

1913 — у Нью-Йорку відкрили Grand Central Terminal, найбільший залізничний вокзал світу.

1922 — у Франції вперше повністю видали роман Джеймса Джойса «Улісс».

1935 — в США, у штаті Вісконсин, вперше у судовій практиці використали детектор брехні.

1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри.

1943 — завершилася одна з ключових битв Другої Світової війни — радянські війська завдали поразки німецьким під Сталінградом.

1959 — на Північному Уралі за загадкових обставин загинула туристична група Дятлова.

1970 — в Німеччині уперше в історії провели операцію з трансплантації нерва.

1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою.

1993 — Вацлав Гавел став першим президентом Чехії після розпаду Чехословаччини.

1999 — Уго Чавес став президентом Венесуели.

2008 — у Єлисейському палаці в Парижі відбулося одруження президента Ніколя Саркозі та Карли Бруні. Вперше глава Французької республіки одружився, перебуваючи на посаді президента.

2009 — у Зімбабве провели деномінацію зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000 до 1.

Хто народився 2 лютого

1463 — Джованні Піко делла Мірандола, італійський філософ і гуманіст.

1616 — Себастьян Бурдон, французький живописець.

1812 — Євген Гребінка, український письменник і поет.

1829 — Альфред Брем, німецький зоолог.

1845 — Іван Пулюй, український фізик і електротехнік.

1849 — Павол Орсаг, словацький поет.

1861 — Соломон Гуггенхайм, американський меценат, засновник Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

1926 — Валері Жискар д’Естен, президент Франції у 1974—1981 роках.

1934 — Отар Іоселіані, грузинський кінорежисер і сценарист.

1941 — Чарлі Воттс, учасник гурту Rolling Stones.

1944 — Олександр Мороз, український політик.

1972 — Dana International, ізраїльська співачка.

1977 — Шакіра, колумбійська співачка.

1987 — Жерар Піке, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010) та Європи (2012).

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