Росія ракетою «Іскандер-К» вдарила по чотирьохповерхівці у Краматорську (фото)

Пізно ввечері 1 лютого, близько 22:00, росія завдала ракетного удару по чотирьохповерхому житловому будинку у центральній частині Краматорська. Про це розповів в ефірі телемарафону голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Станом на ранок 2 лютого відомо про двох загиблих. Ще одну людини спочатку вважали загиблою, однак її вдалося реанімувати та переправити до шпиталю у Дніпрі.

Ще вісім осіб госпіталізували, двоє з них перебувають у важкому стані. Загалом за медичною допомогою звернулася 21 людина.

Двоє мешканців будинку досі перебувають під завалами.

Кириленко розповів, що удар було завдано крилатою ракетою «Іскандер-К». Вона повністю зруйнувала один під’їзд і ще два сильно пошкодило.

Поряд у восьми будинках повибивалося вікна та двері, пошкодило дах.

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