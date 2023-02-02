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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 лютого

02.02.2023

За минулу добу українські військові ліквідували 610 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати росіян станом на ранок 2 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 129030 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків — 3211 (+2),
  • бойових броньованих машин — 6382 (+0),
  • артилерійських систем — 2212 (+5),
  • РСЗВ — 458 (+0),
  • засоби ППО — 222 (+1),
  • літаків — 293 (+0),
  • гелікоптерів — 284 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1951 (+0),
  • крилаті ракети — 796 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5064 (+3) од,
  • спеціальна техніка — 200 (+0).

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