Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 лютого

За минулу добу українські військові ліквідували 610 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати росіян станом на ранок 2 лютого орієнтовно склали:
- особового складу — близько 129030 (+610) осіб ліквідовано,
- танків — 3211 (+2),
- бойових броньованих машин — 6382 (+0),
- артилерійських систем — 2212 (+5),
- РСЗВ — 458 (+0),
- засоби ППО — 222 (+1),
- літаків — 293 (+0),
- гелікоптерів — 284 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1951 (+0),
- крилаті ракети — 796 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5064 (+3) од,
- спеціальна техніка — 200 (+0).
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