У Пентагоні не вірять, що Україна найближчим часом поверне Крим — Politico

У Пентагоні вважають, що українські війська не зможуть повернути Крим у найближчому майбутньому.

Про це заявили чотири високопосадовці Міністерства оборони США під час засекреченого брифінгу для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, пише Politico.

Незрозуміло, що привело учасників брифінгу до такої оцінки, наголошує видання. Однак, за словами трьох осіб, які знають зміст брифінгу в четвер, Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме здатність витіснити російські війська з півострова.

Четверте джерело сказало, що брифінг був більш двозначним. Але суть залишилася незмінною: перемога України у наступі з метою відвоювання Криму не гарантована.

Серед учасників брифінгу були Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії, і генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з питань операцій Об’єднаного штабу.

У Пентагоні офіційно відмовилися коментувати озвучені на цьому брифінгу інформацію. Водночас заявила прессекретар міністерства Сабріна Сінгх заявила, що «чудові результати України у відбитті російської агресії і постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе».

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