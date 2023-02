Українські артилеристи «Екскалібуром» знищили рідкісний ЗРК Тор-М2ДТ (відео)

Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили російський ЗРК Тор-М2ДТ «Арктика».

Відповідне відео опублікували OSINT-дослідники Ukraine Weapons Tracker.

Ворожий комплекс ППО та гусеничний тягач-всюдиход ДТ-30, імовірно, знищили високоточним снарядом M982 Excalibur.

#Ukraine: The first confirmed destruction of an esoteric Russian air defense system- the 9A331MDT Tor-M2DT, intended for use in Arctic environments.

The SAM system was destroyed by the 406th Artillery Brigade along with a DT-30 carrier using M982 Excalibur guided projectiles. pic.twitter.com/JYItQ4yHBl

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 1, 2023

Тор-М2ДТ — рідкісний зенітно-ракетний комплекс, створений спеціально для роботи в арктичних умовах. Станом на 2020 рік було відомо про виготовлення 12 таких ЗРК.

На відео ураження такого комплексу в Україні зафіксовано вперше.

