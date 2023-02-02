Коли та де росія піде у масштабний наступ: прогнози Міноборони та ГУР

Росія може близько 24 лютого спробувати перейти у масштабний наступ на двох напрямках — на Донбасі та на півдні. Про це в ефірі BFMTV заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Думаємо, що оскільки вони [росіяни] живуть символізмом, вони намагатимуться щось спробувати приблизно 24 лютого», — сказав він.

За словами Резнікова, хоча росіяни заявляли про мобілізацію 300 тисяч солдатів, їхня кількість може бути значно більшою. На його думку, Кремль мобілізував 500 тисяч росіян.

Водночас представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі Kyiv Post повідомив, що путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей», — сказав він.

За його словами, загрози наступу з території Білорусі наразі немає. Натомість на її території триває підготовка мобілізованих росіян.

«Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати», — заявив Черняк.

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