Топменеджер комбінату Фірташа завдав державі збитків на 2 млрд грн — СБУ

Топменеджер Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) завдав державі збитків на 2 млрд грн. Йому вже повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи комбінату.

У результаті підприємство, що входить до складу групи компаній Ferrexpo Дмитра Фірташа, ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд грн.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів),

▪️ ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ та детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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