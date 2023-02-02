СБУ спіймала «на гарячому» чиновника-хабарника з Одеської ОВА (фото)

СБУ затримала заступника начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців.

За даними слідства, чиновник за різні суми хабарів пропонував своє сприяння у «безперешкодному» виділенні земельних ділянок у південному регіоні.

Зокрема, він вимагав від місцевого підприємця $60 тис. За цю суму він «гарантував» виділення в оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю.

Правоохоронці затримали посадовця біля будівлі ОВА під час отримання першої частини хабара у розмірі $40 тис.

У межах кримінального провадження ведеться за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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