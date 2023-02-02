70 українських військових почали опановувати ЗРК Patriot у Німеччині

До Німеччини прибули 70 українських військових для навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot. Про це пише Spiegel.

За даними видання, українці прилетіли 31 січня і сьогодні мають розпочати навчання.

Також повідомляється, що підрозділи Patriot, які була передислоковані до Польщі, оголосили про «початкову оперативну готовність».

Нагадаємо, ЗРК Patriot Україні пообіцяли передати США, Німеччина та Нідерланди.

У Пентагоні раніше казали, що для опанування ЗРК знадобиться кілька місяців. Міністр оборони Олексій Резніков водночас заявляв, що американські партнери взяли на себе зобов’язання підготувати екіпажі за 10 тижнів.

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