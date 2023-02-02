Бабак Тимко спрогнозував, коли у 2023 році чекати потепління в Україні

Харківський бабак Тимко ІІІ навіщував, що весна в Україні у 2023 році настане за шість тижнів

Сьогодні, 2 лютого, на біостанції в Гайдарах він спрогнозував, що на потепління варто чекати в середині березня.

Також у віщуна запитали, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими. З різноманітних овочів бабак обрав буряки, повідомляє «Суспільне».

Водночас в Укргідрометцентрі нагадують, що до серйозних наукових прогнозів та синоптики віщування бабака не мають жодного відношення.

День бабака — це популярна традиція гадання на погоду і настання весни за поведінкою спеціально призначеного бабака. Вона існувала ще у Римській імперії, де 2 лютого визначали подальшу погоду за поведінкою їжака. А у Німеччині роль тварини-провидця грав борсук.

Перша згадка про День бабака в Сполучених Штатах датована 1841 роком. З 1886-го цей день почали святкувати регулярно. Бабаку дали ім’я Великий Філ — «провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків». А місто Панксатоні (штат Пенсильванія), де мешкав Філ, а далі всі його наступники, відтоді називають «світовим центром погоди».

Щороку зранку 2 лютого в Панксатоні збираються тисячі глядачів і чекають на прогноз від бабака. Рівно 7:25 Філа витягають із нори. Якщо він бачить свою тінь, то лізе спати назад до нори — отже, буде ще кілька морозних тижнів. Якщо ж день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори — отже, буде рання весна.

Таке повір’я відсилає до американської погодної прикмети на Стрітення, яке 2 лютого відзначають західні християни: якщо день Стрітення — сяючий і чистий, то буде дві зими на рік.

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