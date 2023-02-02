Документи для виїзду за кордон: список для кожної категорії

У перші місяці повномасштабної війни українців, які не є військовозобов’язаними, пропускали через кордон навіть за внутрішнім паспортом. Зараз список осіб, яким це дозволено, звузився.

Chas News пояснює, які документи необхідні для перетину кордону.

Виїзд із України по внутрішньому паспорту

На сайті Державної прикордонної служби України вказано, що за внутрішнім паспортом з України можуть виїжджати лише кілька категорій українців, які евакуюються з районів ведення бойових дій: жінки, діти та люди з інвалідністю.

Решті українцям необхідно мати закордонний паспорт.

В будь-якому разі перед поїздкою варто уточнити інформацію щодо конкретної країни, кордон якої ви плануєте перетинати. Не всі країни пропустять вас лише з українським паспортом.

Правила про перетин кордону за внутрішнім паспортом дійсні тільки на проїзд в одному напрямку — з України. Для повернення назад ви маєте оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Воно видається дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном.

Таке ж посвідчення потрібно, коли закордонний паспорт пошкоджено чи втрачено під час подорожі або термін його дії скінчився.

Документи для перетину кордону з дітьми

Щоб перетнути кордон, діти до 18 років (які вже отримали паспорт) повинні мати:

паспорт громадянина України або

закордонний паспорт.

Дітей до 16 років можуть випустити за кордон за свідоцтвом про народження. Проте виїхати з країни вони можуть лише у супроводі дорослих. Це можуть бути:

батьки або один із батьків;

родичі дитини — бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, мачуха чи вітчим;

треті особи, яких уповноважили на це батьки.

Якщо з дитиною їде один з батьків, то необхідно мати:

внутрішній (та закордонний) паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дитини або його паспорт (внутрішній чи закордонний).

За наявності цих документів ви зможете перетнути кордон з дитиною, але не всі країни пропустять вас лише з цими документами. Тож перед поїздкою варто ознайомитись з правилами перетину кордону країни, в яку прямуєте.

Детально про те, як оформити закордонний паспорт для дитини читайте тут.

Документи для перетину кордону з тваринами

Якщо ви вивозите тварину за кордон, на неї слід мати ветеринарний паспорт міжнародного зразка (номерний).

Паспорт має містити таку інформацію:

позначку про комплексну вакцинацію проти вірусних хвороб. Остання вакцинація має бути зроблена не пізніше 30 днів і не раніше 1 року до дати від’їзду;

фото тварини до досягнення нею 1 року;

позначку про чипування із зазначенням дати чипування та локалізації мікрочипа;

інформацію про вакцинацію проти сказу (назва вакцини, підпис, печатка, дата);

інформацію про обробки проти екто- і ендопаразитів (проти бліх і глистів).

Також з собою потрібно мати:

міжнародний ветеринарний сертифікат на тварину;

довідку про те, що ваш улюбленець не представляє племінної цінності.

Тварина повинна мати ідентифікацію клеймом або мікрочипом, який повинен відповідати стандартам ISO 11784, ISO 11785.

14 березня 2022 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів опублікувала «Тимчасову процедуру щодо переміщення домашніх тварин до ЄС (Польща, Словаччина, Румунія та Угорщина) під час війни в Україні.

Згідно з цією процедурою тварина може не відповідати стандартним вимогам (чип, паспорт, щеплення, тести).

Але коли ви прибудете в країну призначення, вам доведеться заповнити декларацію на тварину, повідомити інформацію про місця перебування відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю, а також зробити необхідні ветеринарні процедури у місці перебування (чипування, вакцинацію проти сказу, дослідження для визначення титру антитіл до збудника сказу).

Які документи потрібні чоловікам під час перетину кордону

Під час дії воєнного стану в Україну чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон країни.

Ті чоловіки, які можуть виїхати, повинні мати:

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

документ, який підтверджує його приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, посвідчення батька багатодітної родини тощо).

Документи для виїзду з України: список

Для усіх громадян України головний документ при виїзді за кордон — закордонний паспорт (або внутрішній для певних категорій). Також є обов’язкові документи для певних груп.

Чоловіки з інвалідністю — посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

— посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Люди, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час — посвідчення про відстрочку від призову (бронь) та документи про відрядження.

— посвідчення про відстрочку від призову (бронь) та документи про відрядження. Багатодітний батько або мати — свідоцтво про народження всіх дітей, посвідчення батьків багатодітної сімʼї.

— свідоцтво про народження всіх дітей, посвідчення батьків багатодітної сімʼї. Чоловік або жінка, які самостійно виховують малолітніх дітей — свідоцтво про смерть чоловіка (дружини) та свідоцтво про народження усіх дітей.

— свідоцтво про смерть чоловіка (дружини) та свідоцтво про народження усіх дітей. Опікуни, прийомні батьки тощо на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років — документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування, а також письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

— документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування, а також письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації. Особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю — документ, який підтверджує інвалідність та родинні звʼязки.

Раніше Сhas News писав, що з 1 листопада 2022 року в Україні подорожчало термінове оформлення внутрішнього та закордонного паспортів.